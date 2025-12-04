PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fußgänger mutmaßlich von Autofahrer verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am Mittwoch, 03. Dezember 2025, in der Ziegelhofstraße in Freiburg ereignet haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 17.30 Uhr von der Straße auf den Radweg ausgewichen sein, um einen auf der Fahrbahn liegengebliebenen Bus zu umfahren. Daraufhin soll es zu einem Wortwechsel zwischen dem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger gekommen sein, welcher auf dem Radweg lief. Der Pkw-Fahrer soll anschließend versucht haben, den Fußgänger mit seinem Fahrzeug wegzuschieben. Der Fußgänger hielt sich daraufhin an der Motorhaube des Pkw fest, woraufhin der Fahrer mit ihm auf der Haube ein kurzes Stück weiterfuhr. Schließlich fiel der Fußgänger von der Motorhaube und stürzte in eine angrenzende Grasfläche. Er erlitt Schmerzen, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht schwerer verletzt.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Golf handeln. Der Fahrer wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt sowie mit grauen, lockigen Haaren beschrieben.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden. Insbesondere ein Lkw-Fahrer, der den Vorfall beobachtet haben soll, wird gebeten, sich dringend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:08

    POL-FR: Breisach: Unfall auf der L104 führt zu zeitweiser Sperrung

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, dem 03.12.2025 gegen 07:40 Uhr, kam es auf der L104 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein Pkw-Fahrer wollte von der Straße "Zum Kaiserstuhl" kommend nach links auf die L104 in Richtung B31 abbiegen. Hierbei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer aus Richtung B31 kommenden Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. In der Folge wurde ihr Pkw gedreht und in die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:04

    POL-FR: Schliengen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 13.45 Uhr bis 19.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in Einfamilienhaus in der Frandergasse. Entwendet wurde Bargeld. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren