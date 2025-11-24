PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Girod (ots)

Am Montag, den 24.11.2025, gegen 06:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 92,500, ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Momentan befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei und der Polizei Montabaur im Einsatz.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt ist aktuell vollgesperrt. Die Sperrung wird noch mindestens eine Stunde andauern.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten an der Anschlussstelle Montabaur die Unfallörtlichkeit zu umfahren.

Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

