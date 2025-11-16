PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zahlreiche Verkehrsverstöße auf der BAB 3 festgestellt.

Montabaur (ots)

Am heutigen Sonntag wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeiautobahnstation Montabaur mehrere fahruntaugliche Kraftfahrzeugführer festgestellt.

So konnten bei einem Fahrzeugführer 2,06 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt werden. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Kokain. Ein dritter Fahrzeugführer war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Gegen alle wurden entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

An einem BMW Kombi konnten zahlreiche technische Veränderungen festgestellt werden, welche nicht eingetragen waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Weiterhin konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

