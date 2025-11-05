Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der A3

Neustadt (Wied) (ots)

Am Dienstag, dem 05.11.2025 kam es gegen 00:51 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, auf Höhe der Ortschaft Neustadt (Wied) zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der rechtsseitig befindlichen Schutzmauer, überschlug sich in Folge dessen und kam im Anschluss zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die A3 musste bis zur Reinigung der Fahrbahn vollgesperrt werden. Im Anschluss konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

