POL-VDKO: Unfallflucht auf BAB 48 - Zeugen gesucht

Bendorf/Rhein (ots)

Am heutigen 11.11.2025 gegen 18:26 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein weißer BMW mit NR - Zulassung auf der BAB 48 in Richtung Höhr-Grenzhausen mit der Mittelschutzplanke kollidiert sei und kurzzeitig auch auf dem linken Fahrtstreifen mit Warnblinker gestanden habe. Die Unfallörtlichkeit befindet sich etwa in Höhe des Parkplatzes Albrechtshof, aber in der Gegenrichtung (ADD). Bei Eintreffen der Polizei war das Unfallfahrzeug nicht mehr vor Ort, es konnten allerdings entsprechende Unfallspuren festgestellt werden. Die Autobahnpolizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem beteiligten weißen BMW.

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur

Telefon: 02602/9226-0

