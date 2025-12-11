Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Kleintransportern - Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt - Einbruch in Betriebsgebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Kleintransportern

Mücke. Im Zeitraum von Dienstag (9.12.), 19 Uhr, bis Mittwoch (10.12.), 7 Uhr, schlugen Unbekannte die Heckscheiben von zwei in der Straße "Am Festplatz" im Ortsteil Atzenhain geparkten Ford Transits ein und entwendeten aus dem Innenraum eines Transporters mehrere Werkzeuge, Maschinen und Messinstrumente. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Gemünden. Ebenfalls indem sie die Heckscheibe einschlugen, verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch Zugriff zum Innenraum eines Citroen Jumpers und entwendeten auch hieraus Werkzeuge und diverse Maschinen niedrigen fünfstelligen Wertes. Der Transporter war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand in der Feldastraße im Ortsteil Nieder-Gemünden geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Grebenhain. In einem Einkaufsmarkt in der Vaitshainer Straße wurde eine 68-Jährige am Montagmorgen (8.12.), gegen 8.30 Uhr, Opfer dreister Langfinger. Die Frau hatte während ihres Einkaufes ihre Geldbörse in ihrem Einkaufskorb aufbewahrt. Unbekannte nutzten einen unaufmerksamen Moment der 68-Jährigen aus und nahmen die Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 120 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstagabend (9.12.), 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen (10.12.), 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Betriebsgelände eines gemeinnützigen Vereins in der Straße "Am Kreuzweg" im Stadtteil Altenburg. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem Bürogebäude, indem sie das Fenster eines Büroraumes gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten hieraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

