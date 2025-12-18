LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Gotha (ots)
Auf einem Tankstellengelände in Warza wurde ein 42-Jähriger gestern Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Es zeigte sich, dass an dem VW falsche Kennzeichen angebracht waren. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zusätzlich erhärtete sich der Verdacht, dass der 42-Jährige das Fahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel gefahren hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. (jd)
