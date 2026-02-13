Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall zwischen PKW und Fußgängerin - Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

An der Kreuzung Uellendahler Straße zur Schleswiger Straße erlitt gestern Nachmittag (12.02.2026, gegen 17:15 Uhr) eine Fußgängerin schwere Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem PKW.

Die 46-jährige Fahrerin eines Mercedes beabsichtigte von der Schleswiger Straße nach links in die Uellendahler Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 25-jährigen Wuppertalerin, die zu Fuß die Uellendahler Straße an der dortigen Ampel überqueren wollte.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen, musste die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell