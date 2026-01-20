PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw Diebstahl in der Nacht - Täter gehen trotzdem leer aus

Hildesheim (ots)

Hildesheim (jer) - In der Nacht zum 20.01.2026 kam es im Ortsteil Ochtersum zu einem PKW-Diebstahl: Gegen 01:25 Uhr wurde ein Mercedes-Benz im höheren fünfstelligen Wertbereich entwendet. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter dabei eine Schwachstelle des Keyless-Go-Systems, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten.

Familienmitglied beobachtet Tat und alarmiert Polizei

Besonders brisant: Ein Familienmitglied bemerkte den Diebstahl und meldete den Vorfall umgehend der Polizei. Dadurch konnten Einsatzkräfte ohne Zeitverzug reagieren.

Unmittelbar nach der Meldung leitete die Polizei eine sofortige Fahndung mit allen verfügbaren Kräften ein. Mehrere Streifenwagen wurden in Bewegung gesetzt, um das mutmaßlich flüchtende Fahrzeug im Stadtgebiet zu lokalisieren.

Erfolg im entfernten Stadtgebiet

Im Verlauf der Fahndung gelang der entscheidende Treffer: Der entwendete Mercedes konnte in der Nähe des Ostends mit laufendem Motor geparkt festgestellt werden. Die Polizei sicherte das Fahrzeug und führte eine Spurensicherung durch.

Von den Tätern fehlte beim Auffinden des Mercedes jedoch bereits jede Spur. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs machten die Einsatzkräfte zudem einen auffälligen Fund: Im Wagen befand sich ein weiteres Kennzeichenpaar, das allerdings nicht zum Mercedes gehört. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Pkw schließlich an den Eigentümer übergeben werden.

Wer in der Nacht zum 20.01.2026 gegen 01:25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

