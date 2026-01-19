PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall an Hildesheimer Kreuzung - Autofahrer erfasst Fußgänger

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Steuerwalder Straße / Lerchenkamp (sogenannte "Schuder-Kreuzung") wurde am Sonntag, 18.01.2026, ein Fußgänger gegen 16:45 Uhr von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog ein 56-jähriger Citroen-Fahrer aus Hildesheim vom Lerchenkamp nach links in die Steuerwalder Straße ab. Zeitgleich überquerte der 20-jährige Fußgänger, ebenfalls aus Hildesheim, die Steuerwalder Straße an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Mastbergstraße. Hierbei wurde der junge Mann von dem 56-Jährigen angefahren. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zu den Ampelschaltungen für die Beteiligten, machen können und die noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:11

    POL-HI: Versuchter Einbruch und Diebstahl - 30-Jähriger sorgt für zwei Polizeieinsätze

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 30-Jähriger aus Hildesheim beschäftigte am zurückliegenden Wochenende mehrfach die Hildesheimer Polizei. Er schlug zunächst die Glastür eines Geschäftes in der Nordstadt ein. Nach einer Nacht in einer Polizeizelle fiel er kurz danach durch einen Diebstahl an einer Tankstelle auf. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:31

    POL-HI: Sicherstellung von Messer und vermutlichen Betäubungsmitteln

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Im Rahmen einer Personenkontrolle am 17.01.2026, gegen 01:30 Uhr, durch Polizeibeamte am Bahnhofsplatz in Hildesheim wurde ein 40-jähriger Mann überprüft. Vor Durchführung der Kontrolle wurde der Betroffene über die rechtlichen Voraussetzungen aufgeklärt. Der Mann gab daraufhin an, ein Messer in seiner Hosentasche mitzuführen. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:42

    POL-HI: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 17.01.2026, gegen 22:50 Uhr, ereignete sich in der Bernwardstraße in Hildesheim eine Sachbeschädigung einer Schaufensterscheibe durch eine männliche Person. Nach bisherigen Erkenntnissen passierten ein Mann und eine Frau das Geschäft, woraufhin der Mann gegen die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäfts trat. Anschließend flüchteten die beiden Personen in Richtung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren