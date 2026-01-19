Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall an Hildesheimer Kreuzung - Autofahrer erfasst Fußgänger

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Steuerwalder Straße / Lerchenkamp (sogenannte "Schuder-Kreuzung") wurde am Sonntag, 18.01.2026, ein Fußgänger gegen 16:45 Uhr von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog ein 56-jähriger Citroen-Fahrer aus Hildesheim vom Lerchenkamp nach links in die Steuerwalder Straße ab. Zeitgleich überquerte der 20-jährige Fußgänger, ebenfalls aus Hildesheim, die Steuerwalder Straße an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Mastbergstraße. Hierbei wurde der junge Mann von dem 56-Jährigen angefahren. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zu den Ampelschaltungen für die Beteiligten, machen können und die noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

