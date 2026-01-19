PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sicherstellung von Messer und vermutlichen Betäubungsmitteln

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Im Rahmen einer Personenkontrolle am 17.01.2026, gegen 01:30 Uhr, durch Polizeibeamte am Bahnhofsplatz in Hildesheim wurde ein 40-jähriger Mann überprüft. Vor Durchführung der Kontrolle wurde der Betroffene über die rechtlichen Voraussetzungen aufgeklärt.

Der Mann gab daraufhin an, ein Messer in seiner Hosentasche mitzuführen. Hierbei handelte es sich um ein Einhandmesser. Des Weiteren konnten die Beamten eine weiße Substanz in einer Tasche auffinden, die mutmaßlich betäubungsmittelhaltig ist. Sowohl das Messer als auch die Substanz wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige entlassen. Ein entsprechendes Ordnungswidigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

