Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bäckerei in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen Samstag, dem 17.01.2026, 18:45 Uhr, und Montag, dem 19.01.2026, 3:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen unbefugten Zugang zu einer Bäckerei in der Altpetristraße in Hildesheim.

Die Täter entwendeten nach ersten Informationen unter anderem Bargeld und entfernten sich anschließend vom Tatort.

Hinweise zu der Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell