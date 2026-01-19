Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 16.01.2026, in der Zeit zwischen 08:00-11:00 Uhr, stand ein blauer VW T-Roc in der Bismarckstr., am Fahrbahnrand, geparkt. Als der Geschädigte zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er an der Fahrertür, im Bereich des Außenspiegels, mehrere Beschädigungen fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu einem Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

