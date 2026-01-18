PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW-Brand in Hildesheimer Nordstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (rüd) Am Sonntag, den 18.01.2026, geriet in der Senkingstraße ein VW in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde infolge des Feuers zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine Zeugin gegen 09:40 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem der dort geparkten Fahrzeuge gemeldet. Durch die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand anschließend gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Bezüglich der Brandursache wurden von der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

