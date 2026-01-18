Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Fahren unter Einfluss

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Stadtgebiet (ali) In der Samstagnacht vom 17. auf den 18.01. stellten die Beamten der PI Hildesheim zwei beeinflusster Verkehrsteilnehmer fest. Zum einen wurde ein 24-jähriger Hildesheimer mit seinem Pkw kontrolliert, bei dem der Verdacht aufkam, dass er Alkohol konsumiert hat. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,2 Promille und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zum anderen fiel ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hildesheim auf, dem nach Durchführung entsprechender Testverfahren der Konsum von Kokain nachgewiesen worden ist. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a StVG eingeleitet.

