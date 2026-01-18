PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Fahren unter Einfluss

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Stadtgebiet (ali) In der Samstagnacht vom 17. auf den 18.01. stellten die Beamten der PI Hildesheim zwei beeinflusster Verkehrsteilnehmer fest. Zum einen wurde ein 24-jähriger Hildesheimer mit seinem Pkw kontrolliert, bei dem der Verdacht aufkam, dass er Alkohol konsumiert hat. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,2 Promille und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zum anderen fiel ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hildesheim auf, dem nach Durchführung entsprechender Testverfahren der Konsum von Kokain nachgewiesen worden ist. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a StVG eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 21:12

    POL-HI: Verfolgungsfahrt auf der BAB 7 und B6 mit Ende in Wendhausen

    Hildesheim (ots) - BAB 7 (vol) - Am 17.01.2026, um 16:59 Uhr, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Auf Höhe der Rastanlage Hildesheimer-Börde, Gemarkung der Stadt Bad Salzdetfurth, beabsichtigten sie einen PKW Audi A4 zu kontrollieren und gaben diesem Anhaltesignale. Der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Mann aus ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 19:46

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (see)Am 17.01.2026 gegen 13:20 Uhr stellte die Meldende ihren Pkw auf dem Parkplatz des NP-Supermarktes in der Hauptstraße, 31036 Eime, ab. Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem vorderen rechten Kotflügel fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den Kotflügel geprallt ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 19:30

    POL-HI: Verkehrskontrollen in Bockenem und Lamspringe

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM / LAMSPRINGE (lud) Am 17.01.2026 führten Polizeibeamte sowohl stationäre, als auch mobile Verkehrskontrolle im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth durch. Gegen 12:45 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der B243 zwischen Bockenem und Bornum am Harz auf den Führer eines Kleinkraftrades aufmerksam und kontrollierten diesen. Im Rahmen der anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren