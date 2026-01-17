PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(see)Am 17.01.2026 gegen 13:20 Uhr stellte die Meldende ihren Pkw auf dem Parkplatz des NP-Supermarktes in der Hauptstraße, 31036 Eime, ab. Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem vorderen rechten Kotflügel fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den Kotflügel geprallt war und sich anschließend entfernt hat, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem geschädigten Fahrzeug konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 19:30

    POL-HI: Verkehrskontrollen in Bockenem und Lamspringe

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM / LAMSPRINGE (lud) Am 17.01.2026 führten Polizeibeamte sowohl stationäre, als auch mobile Verkehrskontrolle im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth durch. Gegen 12:45 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der B243 zwischen Bockenem und Bornum am Harz auf den Führer eines Kleinkraftrades aufmerksam und kontrollierten diesen. Im Rahmen der anschließend ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 15:17

    POL-HI: 28-Jähriger versprüht Pfefferspray in Stadtbus - zwei Personen verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 28-jähriger Mann aus Hildesheim steht im Verdacht, heute Mittag (16.01.2026) gegen 11:30 Uhr in Drispenstedt in einem Stadtbus mit Pfefferspray herumgesprüht zu haben. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge soll es zwischen dem Tatverdächtigen sowie einem ebenfalls 28-jährigen Mann und einer ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:10

    POL-HI: Autos kollidieren bei Verkehrsunfall in der Schützenwiese

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Gegenüber der Hildesheimer Polizeidienststelle kam es heute Morgen (16.01.2026) gegen 08:50 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Verletzt wurde niemand. Eines der beteiligten Autos löste vorliegenden Informationen zufolge einen sogenannten "eCall" (emergency call) aus, weswegen zunächst mehrere Fahrzeuge des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren