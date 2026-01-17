Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(see)Am 17.01.2026 gegen 13:20 Uhr stellte die Meldende ihren Pkw auf dem Parkplatz des NP-Supermarktes in der Hauptstraße, 31036 Eime, ab. Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem vorderen rechten Kotflügel fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den Kotflügel geprallt war und sich anschließend entfernt hat, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem geschädigten Fahrzeug konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

