Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen in Bockenem und Lamspringe

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / LAMSPRINGE (lud)

Am 17.01.2026 führten Polizeibeamte sowohl stationäre, als auch mobile Verkehrskontrolle im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth durch.

Gegen 12:45 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der B243 zwischen Bockenem und Bornum am Harz auf den Führer eines Kleinkraftrades aufmerksam und kontrollierten diesen. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 68-jährige Bockenemer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Bockenemer wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

In der Zeit von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr wurde durch die Polizei Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 243 in Höhe des ARAL-Autohofs in 31167 Bockenem durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit. Innerhalb von einer Stunde wurden zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 88 km/h bei erlaubten 70 km/h. Gegen die betroffenen Verkehrsteilnehmenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Im weiteren Verlauf des Tages, gegen 16:45 Uhr, geriet ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Straße Am Bahnhof in 31195 Lamspringe in den Fokus einer Funkstreifenwagenbesatzung. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Bad Gandersheimer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein daraufhin durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Er musste sich anschließend von einem Arzt Blut entnehmen lassen. Gegen den Bad Gandersheimer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Ermittlungen in den eingeleiteten Verfahren dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell