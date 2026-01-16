Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 28-Jähriger versprüht Pfefferspray in Stadtbus - zwei Personen verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 28-jähriger Mann aus Hildesheim steht im Verdacht, heute Mittag (16.01.2026) gegen 11:30 Uhr in Drispenstedt in einem Stadtbus mit Pfefferspray herumgesprüht zu haben. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge soll es zwischen dem Tatverdächtigen sowie einem ebenfalls 28-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau in dem Bus zum Streit gekommen sein. Alle drei sollen sich kennen. Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige seine beiden Kontrahenten mit Pfefferspray attackiert haben. Während es der Frau gelungen sei, dem Angriff auszuweichen, wurde der 28-Jährige von dem Spray getroffen. Darüber hinaus bekam auch ein unbeteiligter 26-jähriger Fahrgast Pfefferspray ab. Beide Männer wurden später von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes vor Ort versorgt.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch nach kurzer Zeit von der Polizei ergriffen werden. Die Beamten nahmen den Mann für weitere Maßnahmen zur Wache. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der genaue Ablauf des Tatgeschehens sowie die Hintergründe sind Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen, die wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil der beiden Männer sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil der Frau geführt werden.

