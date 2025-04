Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Falsche Wasserwerker erbeuten u. a. Bargeld

Oldenburg (ots)

Gestern Nachmittag gaben sich zwei Unbekannte in der Straße Plaggenhau in Oldenburg als vermeintliche Wasserwerker aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Tatverdächtigen gegen 13:30 Uhr an der Haustür einer 89-Jährigen.

Einer der Tatverdächtigen gab an, dass im Keller ein Wasserrohrbruch sei und dieser überprüft werden müsse. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Männer Zutritt zur Wohnung. Während die Oldenburgerin durch ein Gespräch mit einem der Unbekannten abgelenkt war, nutzte der andere Mann die Gelegenheit, um Mobiltelefon, Bargeld und Bankkarte der Dame zu entwenden.

Beide Tatverdächtige seien ca. 160 cm groß, bekleidet mit dunkelgrauen Arbeitsoveralls, haben dunkle kurze Haare und keinen Bart.

Einer der Tatverdächtigen wird als korpulent beschrieben und auf ca. 40 Jahre geschätzt.

Der Zweite soll eine schlanke Statur haben.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Lassen Sie keine unbekannten Personen unangemeldet in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Firmen kündigen in der Regel ihr Erscheinen vorher an. Rufen Sie bei Zweifeln die Firma an und hinterfragen Sie den plötzlichen unangemeldeten Besuch. Wenn Sie sich unsicher sind: Rufen Sie Angehörige oder die Polizei über den Notruf an.

Hinweise zum geschilderten Fall, insbesondere zu den gesuchten Tatverdächtigen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441-7904215 entgegen. (421752)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell