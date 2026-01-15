PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung am Wanderparkplatz

POL-HI: Illegale Müllentsorgung am Wanderparkplatz
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 15.01.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei Alfeld eine illegale Müllentsorgung auf dem Wanderparkplatz Königsallee in Duingen gemeldet. Bislang unbekannte Täter entsorgten diversen Hausrat und Bauabfälle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zur Herkunft der Abfälle geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der 05181/8073-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 14:17

    POL-HI: Brand einer Lagerhalle in Sarstedt

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT - (jpm) Am Mittwochmorgen (14.01.2026) ist es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Lagerhalle im Sarstedter Dachsteinweg gekommen. Die Meldung hierzu erreichte die Polizei um 06:49 Uhr durch die Berufsfeuerwehr. Der Brand wurde von etwa 100 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Sarstedt sowie umliegender Ortschaften gelöscht. Vorliegenden Informationen zufolge wurde das ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:45

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bodenburg - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (ste) - Am 13.01.2026, etwa zwischen 06:00 Uhr und 12:35 Uhr, kam es in der Lamspringer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streift einen geparkten Dacia Sandero im Vorbeifahren. Es entsteht ein nicht unerheblicher Sachschaden vorne links am geparkten Pkw. Vor Ort ergeben sich Hinweise auf ein rotes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren