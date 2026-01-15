Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung am Wanderparkplatz

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 15.01.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei Alfeld eine illegale Müllentsorgung auf dem Wanderparkplatz Königsallee in Duingen gemeldet. Bislang unbekannte Täter entsorgten diversen Hausrat und Bauabfälle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zur Herkunft der Abfälle geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell