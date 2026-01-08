Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Kollig (ots)

Am 08.12.2025 wurden in 56751 Kollig, in einem Waldstück im Bereich Zufahrt zur Brückenmühle/ Ferienpark Wingertsberg, die Ablagerung von mehreren verschlossenen Farbeimern festgestellt. Zu einer Bodenverunreinigung ist es nicht gekommen. Eine solche Ablagerung stellt dennoch eine Straftat dar.

Hinweise zu den Verursachern werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.

