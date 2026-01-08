POL-PDMY: Unerlaubter Umgang mit Abfällen
Kollig (ots)
Am 08.12.2025 wurden in 56751 Kollig, in einem Waldstück im Bereich Zufahrt zur Brückenmühle/ Ferienpark Wingertsberg, die Ablagerung von mehreren verschlossenen Farbeimern festgestellt. Zu einer Bodenverunreinigung ist es nicht gekommen. Eine solche Ablagerung stellt dennoch eine Straftat dar.
Hinweise zu den Verursachern werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell