Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugensuche! Verdacht auf Diebstahl von Kupferkabeln und LED-Leuchteinheiten

Neuwied (ots)

Am Samstag, den 24.05.25 gegen 15:30Uhr wurde ein Rollerfahrer mit Sozius in Neuwied einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Personen auf dem Roller zahlreiche Kupferkabel, teilweise mit Starktromanschlüssen, sowie diverse LED-Leuchteinheiten transportierten. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, man habe die gesamten Gegenstände von einer unbekannten Person aus dem Bereich Rengsdorf geschenkt bekommen. Die Polizei Neuwied sucht nun entweder diese genannte Person oder aber Zeugen, die solche Gegenstände vermissen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell