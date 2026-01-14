Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bodenburg - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (ste) - Am 13.01.2026, etwa zwischen 06:00 Uhr und 12:35 Uhr, kam es in der Lamspringer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streift einen geparkten Dacia Sandero im Vorbeifahren. Es entsteht ein nicht unerheblicher Sachschaden vorne links am geparkten Pkw. Vor Ort ergeben sich Hinweise auf ein rotes Verursacherfahrzeug.

Der entstandene Sachschaden wird auf 4000EUR geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Hinweise zum Verursacher bzw. zum verursachenden Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell