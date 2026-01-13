Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 13.01.2026, etwa zwischen 15:00 Uhr und 16:05 Uhr, kam es in der Straße "Kalte Wand" in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht.

Einem geparkten Pkw wurde hierbei mutmaßlich im Vorbeifahren der Außenspiegel abgerissen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Hinweise zum Verursacher bzw. zum verursachenden Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell