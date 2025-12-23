PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Nach Fahrzeugraub im November - die Polizei sucht weitere Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (30. November, gegen 01:00 Uhr) konnte die Polizei in Homberg auf der Duisburger Straße einen mit mehreren Personen besetzten VW Golf sicherstellen, der zwei Tage zuvor (Freitag, 28. November, gegen 19:20 Uhr) an der Ottostraße entwendet worden war. Der 34-jährige geschädigte Fahrer des Golfes gab gegenüber der Polizei an, dass sein Fahrzeug am Freitagabend durch mehrere Männer im Sackgassenbereich der Ottostraße angehalten und er sowie zwei Mitfahrer unter anderem mit Tritten aus dem Fahrzeug gezwungen wurden. Anschließend seien die Männer mit dem Golf geflüchtet. Gegen einen der beiden Männer (35), die am frühen Sonntagmorgen im entwendeten Golf durch die Polizei angetroffen wurden, erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Raubes.

Wir berichteten dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6171769

Das Kriminalkommissariat 13 sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Überfall auf die Insassen des Golfes am Freitag (28. November) machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:50

    POL-DU: Bergheim: Betrüger entlocken einem Senior Bargeld - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein Unbekannter täuschte einem Senior (87) am Montagmittag (22. Dezember, 12:45 Uhr) vor, der Sohn einer Nachbarin zu sein, und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung des Mannes von der Moerser Straße. Der mutmaßliche Nachbarssohn berichtete, dass er in der Vergangenheit im Garten geholfen habe und nun Geld für sein Auto brauchen würde. Der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:52

    POL-DU: Beeck: Streit unter Jugendlichen - Kriminalpolizei ermittelt

    Duisburg (ots) - Am Freitagmittag (19. Dezember, 11:50 Uhr) soll es an der Möhlenkampstraße an einer Bushalte-stelle in Höhe einer Schule zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern gekommen sein. Als die Polizisten eintrafen, stellten sie keine Auseinandersetzung mehr fest es und es waren nur noch einzelne Personen vor Ort. Zeugen schilderten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren