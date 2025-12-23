Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Nach Fahrzeugraub im November - die Polizei sucht weitere Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (30. November, gegen 01:00 Uhr) konnte die Polizei in Homberg auf der Duisburger Straße einen mit mehreren Personen besetzten VW Golf sicherstellen, der zwei Tage zuvor (Freitag, 28. November, gegen 19:20 Uhr) an der Ottostraße entwendet worden war. Der 34-jährige geschädigte Fahrer des Golfes gab gegenüber der Polizei an, dass sein Fahrzeug am Freitagabend durch mehrere Männer im Sackgassenbereich der Ottostraße angehalten und er sowie zwei Mitfahrer unter anderem mit Tritten aus dem Fahrzeug gezwungen wurden. Anschließend seien die Männer mit dem Golf geflüchtet. Gegen einen der beiden Männer (35), die am frühen Sonntagmorgen im entwendeten Golf durch die Polizei angetroffen wurden, erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Raubes.

Wir berichteten dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6171769

Das Kriminalkommissariat 13 sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Überfall auf die Insassen des Golfes am Freitag (28. November) machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

