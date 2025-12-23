Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Betrüger entlocken einem Senior Bargeld - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter täuschte einem Senior (87) am Montagmittag (22. Dezember, 12:45 Uhr) vor, der Sohn einer Nachbarin zu sein, und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung des Mannes von der Moerser Straße.

Der mutmaßliche Nachbarssohn berichtete, dass er in der Vergangenheit im Garten geholfen habe und nun Geld für sein Auto brauchen würde. Der Rentner händigte dem Mann daraufhin eine niedrige dreistellige Summe aus, lehnte aber weitere Geldforderungen ab. Daraufhin verließ der Mann die Wohnung in unbekannte Richtung. Der Senior griff zum Telefon, um die Nachbarin zu kontaktieren. Bei dem Telefonat stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um den Nachbarssohn gehandelt hat, sondern um einen Betrüger. Zudem stellte der 87-Jährige fest, dass das restliche Geld aus seiner Geldbörse fehlte, und verständigte daraufhin die Polizei.

Gegenüber den Einsatzkräften beschrieb er den Unbekannten wie folgt: Es soll 25 bis 30 Jahre alt sein und dunkelblondes Haar sowie einen Vollbart haben. Bekleidet sei der Mann mit einer blauen Jeans, einer dunkelblauen Steppjacke und einer schwarzen Kappe gewesen. Außerdem habe er einen schwarzen Rucksack mitgeführt.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

