Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Brände am Wochenende - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat in vier Fällen die Ermittlungen aufgenommen, weil Container und Mülltonnen brannten. Die Brände im Detail:

Eine Zeugin (51) war auf dem Nachhauseweg und stellte am Freitagabend (19. Dezember, 18:20 Uhr) fest, wie Rauch aus einem Altkleidercontainer an der Straße Rosenau in Mittelmeiderich aufstieg. Sie verständigte die Polizei.

Ein lauter Knall riss am Samstagabend (20. Dezember, 21:10 Uhr) einen 76-Jährigen aus dem Schlaf. Beim Blick aus seinem Fenster in Richtung der Siegfriedstraße (Mittelmeiderich) sah er die Flammen, die aus einer Mülltonne aufstiegen. Der Senior verständigte die Einsatzkräfte.

Als ein 38-jähriger Fußgänger die Gottliebstraße (Alt-Hamborn) entlang ging, stellte er in der Nacht zu Sonntag (21. Dezember, 02:51 Uhr) eine brennende Mülltonne fest und meldete den Brand.

In der Nacht zu Montag (22. Dezember, 00:43 Uhr) sah eine Anwohnerin von der Fröbelstraße (Hochfeld) aus dem Fenster und stellte fest, wie eine Mülltonne lichterloh brannte. Sie meldete ihre Feststellungen der Feuerwehr.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell