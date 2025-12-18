PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte/Hochemmerich: Senioren bestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember) kam es zu zwei Betrugsdelikten zum Nachteil von Senioren - die Fälle im Detail:

Eine 93-Jährige erhielt gegen 10:45 Uhr Besuch von zwei mutmaßlichen Telekommunikations-Mitarbeitenden, die vorgaukelten den Fernseher überprüfen zu müssen. Unbemerkt steckte sich das Duo Schmuck ein und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber, beschrieb die Rentnerin das Duo wie folgt: 1. 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare und dunkel gekleidet 2. 1,76 bis 1,86 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare und dunkel gekleidet

Zwischen 13 und 14 Uhr klingelte es an der Haustür eines 78-jährigen Seniors an der Ferdinandstraße. Ein Unbekannter fragte nach einem Stift, um einen Zettel für einen Nachbarn schreiben zu können. Der Rentner bat den Mann herein. Der Täter steckte sich die Geldbörse samt vierstelliger Bargeldsumme ein und verließ die Wohnung des Hilfsbereiten.

Den Polizisten beschrieb der Beklaute den Mann wie folgt: Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein, einen dunklen Bart haben und eine normale Statur haben. Zudem habe er eine dunkle Sonnenbrille, einen dunklen Rucksack und eine schwarze knielange Jacke getragen. Zudem sei er mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen in Hinblick auf die beiden Fälle gemacht haben. Hinwiese nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt vor Betrügern - weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

