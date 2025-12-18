PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Versuchter Supermarkt-Einbruch - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte versuchten sich am Dienstagabend (16. Dezember, 22:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt an der Emmericher Straße zu verschaffen und ergriffen die Flucht, weil ein Anwohner die Polizei verständigte.

Ein 18-jähriger Nachbar hörte einen lauten Knall, sah aus dem Fenster und beobachtete ein Duo, wie es versuchte, die Supermarkt-Tür aufzubrechen. Sie sprangen mehrfach gegen die Schiebeelemente, sodass diese bereits beschädigt worden waren. Als der Anwohner den mutmaßlichen Einbrechern aus seinem Fenster zurief, erschienen zwei weitere Unbekannte auf dem Parkplatz. Dann verständigte der Zeuge die Polizei und die Vier ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Einsatzkräfte nahmen den versuchten Einbruch auf und auch die Filialleiterin erschien am Supermarkt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:20

    POL-DU: Großenbaum: Zeuge gibt Hinweis auf Drogengeschäfte

    Duisburg (ots) - Ein Zeuge hat der Polizei am Dienstagabend (16. Dezember, gegen 18:15 Uhr) einen Hinweis auf mögliche Drogengeschäfte im Bereich eines Supermarktparkplatzes an der Angermunder Straße gegeben. Er beschrieb fünf Personen, von denen die Polizei vier vor Ort antraf. Im Rucksack einer 34-Jährigen fanden die Beamten eine Tüte weißem Pulver und eine Feinwaage. Ein 40-Jähriger hat bei seiner kurzen Flucht ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:05

    POL-DU: Alt-Homberg: Ladendieb will zweimal klauen - Untersuchungshaft

    Duisburg (ots) - Ein 31-jähriger Dieb wollte am Dienstag (16. Dezember) in einem Supermarkt an der Moerser Straße gleich zweimal Beute machen. Der Ladendetektiv durchkreuzte diesen Plan: Der 25-jährige Detektiv stellte auf der Videoaufzeichnung fest, dass ein Mann gegen 16:50 Uhr, ohne zu bezahlen, eine Flasche aus dem Geschäft stahl und zunächst unbemerkt fliehen ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:15

    POL-DU: Alt-Hamborn: 89-Jähriger auf Supermarktparkplatz angefahren

    Duisburg (ots) - Am Dienstagvormittag (16. Dezember) kam es gegen 10 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 89-Jähriger verletzt wurde. Eine 47-jährige Autofahrerin rangierte mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz und übersah dabei den Senior, der sich zu Fuß hinter ihrem Nissan bewegte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 89-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren