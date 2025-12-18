Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Versuchter Supermarkt-Einbruch - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte versuchten sich am Dienstagabend (16. Dezember, 22:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt an der Emmericher Straße zu verschaffen und ergriffen die Flucht, weil ein Anwohner die Polizei verständigte.

Ein 18-jähriger Nachbar hörte einen lauten Knall, sah aus dem Fenster und beobachtete ein Duo, wie es versuchte, die Supermarkt-Tür aufzubrechen. Sie sprangen mehrfach gegen die Schiebeelemente, sodass diese bereits beschädigt worden waren. Als der Anwohner den mutmaßlichen Einbrechern aus seinem Fenster zurief, erschienen zwei weitere Unbekannte auf dem Parkplatz. Dann verständigte der Zeuge die Polizei und die Vier ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Einsatzkräfte nahmen den versuchten Einbruch auf und auch die Filialleiterin erschien am Supermarkt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

