Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Ladendieb will zweimal klauen - Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Ein 31-jähriger Dieb wollte am Dienstag (16. Dezember) in einem Supermarkt an der Moerser Straße gleich zweimal Beute machen. Der Ladendetektiv durchkreuzte diesen Plan:

Der 25-jährige Detektiv stellte auf der Videoaufzeichnung fest, dass ein Mann gegen 16:50 Uhr, ohne zu bezahlen, eine Flasche aus dem Geschäft stahl und zunächst unbemerkt fliehen konnte.

Gegen 19:50 Uhr betrat der Dieb ein zweites Mal den Laden. Der Detektiv, der aufmerksam die Videobeobachtung im Blick hatte, erkannte ihn wieder und beobachtete ihn dabei, wie er erneut eine Flasche einsteckte.

Als der Mitarbeiter den 31-jährigen Flaschen-Dieb kurz vor dem Kassenbereich auf seine Beobachtungen ansprach, versuchte er, die Flucht zu ergreifen. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch ein Glasschrank zu Bruch ging. Weitere Geschäftsmitarbeitende eilten zur Hilfe und verständigten die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 35 dauern derzeit noch an.

