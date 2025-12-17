Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Polizei stellt Drogendealer - Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (15. Dezember, 15:20 Uhr) vollstreckten Polizisten einen zuvor erlassenen Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung eines 25-Jährigen auf der Emmericher Straße und landeten einen Volltreffer.

Als die Beamten die Wohnung betraten, fiel ihnen sofort der intensive Geruch von Cannabis auf. In der Wohnung stießen die Ermittler auf eine nicht geringe Menge Marihuana, entsprechendes Zubehör und ein Handy. Weil ein Raum verschlossen war, musste ein Schlüsseldienst angefordert werden, um das "Geheimversteck" zu öffnen. Siehe da: Noch mehr Drogen. Neben Cannabis, Kokain und Ecstasy entdeckten die Kriminalbeamten auch ein Messer.

Alles wurde sichergestellt und die Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 24 dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell