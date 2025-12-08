Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel/Wardenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Sonntag, 07. Dezember 2025 gegen 02:40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Transporter die Böseler Straße in Richtung Wardenburg. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten und einem Baum. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07. Dezember 2025 18:50 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Straße Am Ostermoor. Er geriet auf den Grünsteifen und verunfallte alleinbeteiligt. Hierdurch verletzte er sich leicht. Es stellte sich heraus, dass der 62-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell