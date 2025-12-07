Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 07.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 06.12.2025, gegen 20:55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Friedlangstraße in Richtung Handorfer Straße. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Vorgarten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahmen stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,60 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Am Abend des 06.12.2025, gegen 22:50 Uhr, können Beamte des PK Vechta einen 38-jährigen Vechtaer in seinem PKW anhalten und kontrollieren. Der Fahrzeugführer befährt zunächst die B69 in Fahrtrichtung Vechta und ist links in die Straße Hagstedt abgebogen. Bei der anschließenden Kontrolle können die Beamten feststellen, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt 2,64 Promille. Zudem ist ein Drogenvortest positiv verlaufen. Dem Beschuldigten ist eine Blutentnahme entnommen worden und entsprechende Verfahren sind gegen ihn eingeleitet worden.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Samstag, den 06.12.25, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Straße Neuer Markt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Daimler einer 29-Jährigen und dem PKW VW eines 44-jährigen, beide aus Vechta. Beide Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 07.12.2025, gegen 01:44 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Dammer mit seinem Pkw die Steinfelder Straße in Damme. Beim Abbiegevorgang in die Marienstraße kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Straßenschild. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wird konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand (2,13 Promille). Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am 07.12.2025, gegen 03:55 Uhr befährt ein 40-jähriger Dammer mit seinem Pkw die Große Straße in Damme und wird einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wird starker Atemalkoholgeruch vom Fahrzeugführer ausgehend, wahrgenommen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,49 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Steinfeld, Komplettentwendung eines Kleintransportes Am Samstag wurde vor einem Getränkemarkt in der Lohner Straße in Steinfeld ein Kleintransporter der Marke Fiat entwendet. Die Tat fand in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 18:00 Uhr statt. Unbekannte Täter nutzten die Zeit, um das unbeaufsichtigte Fahrzeug zu entwenden. Anschließend flüchteten die oder der Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

