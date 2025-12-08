Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - unbekannter entwendet Spendengelder

Am Dienstag, den 02. Dezember 2025 gegen 11:20 Uhr kam es im Stadtpark zum Diebstahl von Spendengeldern. Eine 55-jährige Frau aus Cloppenburg hatte am Wochenende Spenden für eine gemeinnützige Organisation für krebs- und herzkranke Kinder. Die 55-Jährige verstaute die Spenden in einem Beutel aus Beecham-Teddy-Stoff, legte diesen in ihren hinteren Fahrradkorb und fuhr aus Richtung Hagenstraße in den Stadtpark. In Höhe des Ententeiches wurde sie von einem Fahrrad überholt worden. Hierdurch sei sie ins Straucheln geraten und fast verunfallt. Sie hielt an und stellte fest, dass der Beutel aus dem Fahrradkorb entwendet worden war. Der Fahrradfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - schwarz gekleidet - ca. 1,70-1,80m groß - Kapuze über den Kopf gezogen

Vermutlich sei der unbekannte Täter mit einem Pedelec unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell