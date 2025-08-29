Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei unbekannte Frauen entwenden Bargeld: Kripo ermittelt und sucht weitere Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Am Donnerstag (28. August 2025) wurde ein 57-jähriger Klever in seiner Wohnung auf der Dorfstraße, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Zwei unbekannte Frauen klingelten an der Wohnungstür und gaben an, Spenden für ein Kind sammeln zu wollen. Der Klever gewährte Ihnen Einlass, was von einem Zeugen beobachtet wurde. Als der 57-Jährige seine Geldkassette öffnete, um einen zweistelligen Betrag zu spenden, griffen die beiden Frauen selbständig in die Kassette und entnahmen eine dreistellige Summe Bargeld. Die Täterinnen verließen anschließend die Wohnung und entfernten sich zu Fuß.

Der Zeuge, der die Täterinnen beim Betreten der Wohnung beobachtet hatte, konnte diese wie folgt beschreiben:

Person 1:

- weiblich - ca. 20-22 Jahre alt - 1,60 m bis 1,65 m groß - schlanke Statur - offene schwarze Haare - helles beiges Oberteil - heller Rock - augenscheinlich rumänischer Herkunft

Person 2:

- weiblich - ca. 25 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Haare, halb zusammengebunden - helle Kleidung - dunklerer Hauttyp - augenscheinlich rumänischer Herkunft

Die Täterinnen wurden nach der Tatausführung von einer weiteren Zeugin auf der Materborner Allee angetroffen. Als sich die Zeugin zu erkennen gab, rannten die Frauen in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821-5040 entgegen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell