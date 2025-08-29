Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet: Kripo ermittelt nach Wohnungseinbruch

Kleve (ots)

Am Donnerstag (28. August 2025) kam es zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr an der Karlstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigte dort eine Wohnungstür. Nachdem die Täter in die Wohnung vorgedrungen waren, entwendeten sie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Uhren und Sonnenbrillen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

