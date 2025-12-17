Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 89-Jähriger auf Supermarktparkplatz angefahren

Duisburg (ots)

Am Dienstagvormittag (16. Dezember) kam es gegen 10 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 89-Jähriger verletzt wurde.

Eine 47-jährige Autofahrerin rangierte mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz und übersah dabei den Senior, der sich zu Fuß hinter ihrem Nissan bewegte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 89-Jährige stürzte.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Autofahrerin muss sich nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell