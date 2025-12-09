PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Unfallbeteiligten

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (04.12.), gegen 17:00 Uhr, kam einem Autofahrer auf der Hildegundisallee in Höhe der Rosenstraße ein anderes Fahrzeug entgegen. Da der Entgegenkommende zu weit zur Fahrbahnmitte gefahren sein soll, musste der Autofahrer ausweichen und beschädigte seinen Wagen beim Auffahren auf den Gehweg.

Von dem anderen Wagen ist nur bekannt, dass es sich um einen SUV handeln soll.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

