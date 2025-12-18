Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Zeuge gibt Hinweis auf Drogengeschäfte

Duisburg (ots)

Ein Zeuge hat der Polizei am Dienstagabend (16. Dezember, gegen 18:15 Uhr) einen Hinweis auf mögliche Drogengeschäfte im Bereich eines Supermarktparkplatzes an der Angermunder Straße gegeben. Er beschrieb fünf Personen, von denen die Polizei vier vor Ort antraf. Im Rucksack einer 34-Jährigen fanden die Beamten eine Tüte weißem Pulver und eine Feinwaage. Ein 40-Jähriger hat bei seiner kurzen Flucht eine Umhängetasche auf die Erde geworfen. Darin befand sich eine größere Menge Cannabis und eine weiteren Feinwaage. Die beiden müssen sich mit einer Anzeige wegen des mutmaßlichen Handels mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen. Bei den anderen beiden konnten die Polizisten nichts finden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell