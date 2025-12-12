Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pkw landet am Vitus-Platz auf dem Dach: Fahrer schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am Donnerstagabend kam es gegen 20:21 Uhr in der Bahnhofstraße an der Kreuzung zum Vitus-Platz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer verlor ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Stade mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kivinanstraße. Beim Abbiegen an der Kreuzung nach rechts in die Bahnhofstraße, verlor er die Kontrolle über seinen VW Golf und prallte gegen die Bordsteinkante. In der Folge fuhr der Wagen über den Gehweg, kollidierte mit einer Mauer sowie einem Baum auf einem angrenzenden Grundstück und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Der 31-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

