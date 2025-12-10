Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Absolut fahruntüchtig in Visselhövede: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt ++ Scheeßel: Erneut bekannte Masche des Spendenbetrugs - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Absolut fahruntüchtig in Visselhövede: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt ++

Visselhövede. Beamte der Polizeistation Visselhövede stoppten am 08.12.2025 gegen 18:35 Uhr einen 38-jährigen Mann in seinem Pkw. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit pustete der Beschuldigte 2,02 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt; für das Ermittlungsverfahren musste er eine Blutprobe abgeben.

++ Scheeßel: Erneut bekannte Masche des Spendenbetrugs - Zeugen gesucht ++

Scheeßel. Gestern, gegen 17:00 Uhr, traten auf den Parkplätzen von Rossmann, Aldi und EDEKA erneut Spendenbetrüger in Erscheinung. Zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren positionierten sich mit Klemmbrettern vor den Eingängen und nutzten gefälschte Spendenformulare, um Passantinnen und Passanten unter einem Vorwand zur Geldgabe zu bewegen.

Personen, die den Männern Geld gegeben haben oder angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470 oder der Polizeistation Scheeßel unter 04263/985160 zu melden.

- Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler nicht tolerieren. Informieren Sie die Polizei unter Tel. 110.

- Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

