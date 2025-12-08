Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Bremervörde: 21-Jähriger beschädigt Rettungswagen nach Körperverletzung in Diskothek

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein alkoholisierter, der Polizei bereits bekannter 21-jähriger Mann in einer Diskothek in der Wesermünder Straße mit einem 19-Jährigen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige mehrfach mit der Faust zu und versetzte seinem Opfer zudem Kopfstöße. Der 19-Jährige erlitt dabei leichte, aber sichtbare Verletzungen.

Da sich der Beschuldigte bei seiner Gewalttat selbst leicht verletzte, rief er gemeinsam mit einem Bekannten einen Rettungswagen. Beim Eintreffen der Besatzung schlug seine Stimmung erneut um: Der Mann trat den Rettungskräften bedrohlich und aggressiv gegenüber, sodass sich diese im Fahrzeug einschließen mussten. Der 21-Jährige trat und schlug daraufhin gegen den Rettungswagen und beschädigte unter anderem den Außenspiegel.

Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchtete der Mann zu Fuß. Ein Beamter nahm die Verfolgung auf, konnte ihn einholen und schließlich fesseln. Der 21-Jährige wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die genaue Höhe des Schadens am Rettungswagen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell