Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Hoher Sachschaden bei Scheunenbrand in Oerel

POL-ROW: Hoher Sachschaden bei Scheunenbrand in Oerel
Rotenburg (Wümme) (ots)

Oerel. Am vergangenen Freitag (05.12.2025) gegen 23:37 Uhr wurde der Brand einer Scheune im Mühlenbruchsweg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits halbseitig in Flammen.

Dank des zügigen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.

Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen derzeit nicht vor; es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

