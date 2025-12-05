PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Neue Erkenntnisse zur Vermissten Person

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Aufgrund von gesicherten Erkenntnissen und Hinweisen aus der Bevölkerung ist bekannt, dass der gesuchte 75-Jährige sich am gestrigen Donnerstag gegen 11:00 Uhr im Innenstadtbereich von Rotenburg aufgehalten hat. Dementsprechend bittet die Polizei nun alle Einwohner von Rotenburg in ihre Gärten und Hütten zu schauen, ob sich der Vermisste dort eventuell aufhält.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:01

    POL-ROW: Bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung

    Rotenburg (ots) - Rotenburg. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem 75-jährigen Mann aus Rotenburg. Sämtliche Suchmaßnahmen haben aktuell nicht zum Auffinden der Person geführt. Mantrailerhunde konnten eine Spur aufnehmen, welche jedoch nicht direkt zum Vermissten geführt hat. Aufgrund der Spur bittet die Polizei die Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des nordöstlichen Rotenburgs, insbesondere im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:22

    POL-ROW: Radfahrerin schwer verletzt, Zeuge gesucht

    Bremervörde (ots) - Bremervörde. In der Stader Straße zwischen Bremervörde und Elm ist es am Freitagmorgen gegen 06:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gekommen. Die 55-jährige Frau ist vermutlich alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer gaben an, dass ein unbekannter, männlicher Radfahrer sich vor Ort um die Verletzte gekümmert habe. Diese ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:59

    POL-ROW: Lenksysteme entwendet

    Bothel (ots) - Bothel. In der Zeit zwischen dem 29. November und dem 04. Dezember kam es auf einem landwirtschaftlichen Gehöft zu diversen Diebstählen. Durch die bislang unbekannten Täter wurde eine nicht näher zu benennende Menge Dieselkraftstoff aus drei Traktoren gestohlen. Darüber hinaus wurden zwei GPS-Empfänger für Lenksysteme und ein Display entwendet. Nähere Angaben zu den Tatumständen sind nicht bekannt. Sollte Ihnen im Bereich der Hastedter Straße im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren