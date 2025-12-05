POL-ROW: Neue Erkenntnisse zur Vermissten Person
Rotenburg (ots)
Rotenburg. Aufgrund von gesicherten Erkenntnissen und Hinweisen aus der Bevölkerung ist bekannt, dass der gesuchte 75-Jährige sich am gestrigen Donnerstag gegen 11:00 Uhr im Innenstadtbereich von Rotenburg aufgehalten hat. Dementsprechend bittet die Polizei nun alle Einwohner von Rotenburg in ihre Gärten und Hütten zu schauen, ob sich der Vermisste dort eventuell aufhält.
