Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Radfahrerin schwer verletzt, Zeuge gesucht

Bremervörde (ots)

Bremervörde. In der Stader Straße zwischen Bremervörde und Elm ist es am Freitagmorgen gegen 06:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gekommen. Die 55-jährige Frau ist vermutlich alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer gaben an, dass ein unbekannter, männlicher Radfahrer sich vor Ort um die Verletzte gekümmert habe. Diese Person sei dann jedoch weiter in Richtung Elm gefahren, da er zur Arbeit gemusst habe. Die Polizei bittet um Hinweise, um wen es sich bei dem unbekannten Zeugen handelt bzw. bittet den Zeugen sich direkt zu melden. Hinweise werden unter 04761 74890 entgegengenommen.

