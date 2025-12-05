Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Alkoholisiert auf der Straße

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Donnerstag um kurz nach 21 Uhr erhielt die Rotenburger Polizei einen Hinweis auf eine männliche Person, welche im Begriff ist einen Gullydeckel auf ein Auto zu werfen. Die Beamten fuhren den Ereignisort in der Harburger Straße an und trafen bei der dortigen Tankstelle auf den 27-jährigen Beschuldigten. Durch Zeugen wurde bekannt, dass die Person auf der Straße gestanden habe und ein Rinnsteingitter in den Händen hielt. Der 27-jährige drohte, den schweren Gegenstand auf die Motorhaube des Zeugen zu werfen. Von diesem Vorhaben ließ der Beschuldigte nach Ansprache ab und begab sich zur nahe gelegenen Tankstelle. Dort wurde er von der Polizei angetroffen und aufgrund der hohen Alkoholisierung von über 2,5 Promille in Gewahrsam genommen. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren wegen versuchtem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie Nötigung eingeleitet.

