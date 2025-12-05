PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Alkoholisiert auf der Straße

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Donnerstag um kurz nach 21 Uhr erhielt die Rotenburger Polizei einen Hinweis auf eine männliche Person, welche im Begriff ist einen Gullydeckel auf ein Auto zu werfen. Die Beamten fuhren den Ereignisort in der Harburger Straße an und trafen bei der dortigen Tankstelle auf den 27-jährigen Beschuldigten. Durch Zeugen wurde bekannt, dass die Person auf der Straße gestanden habe und ein Rinnsteingitter in den Händen hielt. Der 27-jährige drohte, den schweren Gegenstand auf die Motorhaube des Zeugen zu werfen. Von diesem Vorhaben ließ der Beschuldigte nach Ansprache ab und begab sich zur nahe gelegenen Tankstelle. Dort wurde er von der Polizei angetroffen und aufgrund der hohen Alkoholisierung von über 2,5 Promille in Gewahrsam genommen. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren wegen versuchtem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie Nötigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 23:41

    POL-ROW: ++Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person++

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Rotenburg. Seit dem heutigen frühen Abend sucht die Polizei Rotenburg (W.) nach einem 75-jährigen Mann, der seit mehreren Stunden vermisst wird. Der Senior verließ nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10:00 Uhr seine Wohnung in Rotenburg (W.) und kehrte bislang nicht zurück. ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 04.12.2025 – 11:17

    POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Mann läuft bei Ingewahrsamnahme auf die Straße ++

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Bremervörde. Am Mittwochabend, gegen 22:13 Uhr, wurde die Polizei Bremervörde aufgrund von Streitigkeiten in die Gnarrenburger Straße gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich ein 19-jähriger Beteiligter offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als die Polizisten mit ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren