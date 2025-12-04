Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Seit dem heutigen frühen Abend sucht die Polizei Rotenburg (W.) nach einem 75-jährigen Mann, der seit mehreren Stunden vermisst wird. Der Senior verließ nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10:00 Uhr seine Wohnung in Rotenburg (W.) und kehrte bislang nicht zurück. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Beschreibung der vermissten Person: - männlich, 75 Jahre - bekleidet mit einem schwarzen Mantel - trägt eine Brille - nutzt einen Rollator Hinweise: Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Rotenburg (W.) unter der Rufnummer 04261-9470 Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

