POL-ROW: ++ Scheeßel: Pkw kollidiert mit Lkw - zwei leicht Verletzte ++ 71-Jährige lässt sich nicht veräppeln: Telefonbetrug gescheitert ++

++ Scheeßel: Pkw kollidiert mit Lkw - zwei leicht Verletzte ++

Scheeßel. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:04 Uhr auf der L 131 (Westerveseder Landstraße) an der Kreuzung Rudolph-Diesel-Straße/Küsterkampweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 7,5-Tonner. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Kreuzung musste für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Kia vom Küsterkampweg in Richtung Kreuzung und bog auf die Westerveseder Landstraße ein. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den 57-jährigen Fahrer des 7,5-Tonners - es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht der Kollision von der Fahrbahn geschleudert und erlitten Totalschäden. Die Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Während der Unfallaufnahme fuhr plötzlich ein 39-jähriger Scheeßeler durch die Absperrung und wurde durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Renault an der Unfallstelle stehen lassen.

++ 71-Jährige lässt sich nicht veräppeln: Telefonbetrug gescheitert ++

Vorwerk. Eine 71-jährige Seniorin aus der Gemeinde Vorwerk erhielt am Montag gegen 17:30 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Eine angebliche Tochter meldete sich mit weinerlicher Stimme und behauptete, einen schweren Unfall verursacht zu haben und nun 120.000 Euro zu benötigen. Die Seniorin blieb jedoch aufmerksam - durch gezielte Rückfragen brachte sie die Betrüger aus dem Konzept. Die Täter beendeten daraufhin das Gespräch.

Schockanrufe gehören weiterhin zu den häufigsten Betrugsmaschen. Die Täter setzen ihre Opfer stark unter emotionalen und zeitlichen Druck, um an Bargeld, Gold oder Schmuck zu gelangen.

Tipps der Polizei:

- Legen Sie sofort auf. Das ist nicht unhöflich, sondern schützt Sie. - Rufen Sie Angehörige unter einer bekannten Nummer zurück. - Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Daten preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Wählen Sie sofort den Polizeinotruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Vereinbaren Sie ein Familien-Kennwort für Notfälle. - Überdenken Sie Ihren Telefonbucheintrag - kürzen oder streichen Sie Vornamen. Formular zur Änderung des Telefonbucheintrags: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Dokumente/Telefonbucheintrag-aendern-loeschen.pdf

Weitere Hinweise: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Bei weiteren Rückfragen stehen Ihnen das Präventionsteam und die Kontaktbeamten der Polizei im Landkreis jederzeit zur Verfügung.

