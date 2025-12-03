Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der B 74 bei Bremervörde: Zwei Personen verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am vergangenen Montagmittag (01.12.2025) kam es gegen 12:10 Uhr auf der B 74 in der Stader Straße - zwischen Bremervörde und Elm, auf Höhe des Weidenwegs - zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Nach derzeitigem Stand waren eine 40-jährige Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin in einem VW Caddy in Richtung Elm unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte.

Beide Frauen aus dem Landkreis Stade wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Bremervörde war vor Ort und musste die Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien.

Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

