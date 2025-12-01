Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht! ++ Sittensen: Körperverletzung an Supermarktkasse | Scheeßel: Geschädigter nach Unfall gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Sittensen: Körperverletzung an der Supermarkt-Kasse ++

Sittensen. Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es im LIDL-Markt in der Stader Straße zu einer Körperverletzung am Kassenband.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 60-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Täter in Streit, als der 60-Jährige begann, seine Artikel auf das Kassenband zu legen. Im Verlauf der Auseinandersetzung packte der Täter den Mann am Kragen, trat gegen dessen Oberschenkel und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 45-50 Jahre alt, Brillenträger. Weitere Informationen liegen der Polizei nicht vor.

Die Polizei Sittensen nimmt Hinweise unter 04282 / 50870 entgegen.

++ Scheeßel: Geschädigter nach Unfall gesucht ++

Scheeßel. Am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 14:40 Uhr, touchierte eine Autofahrerin beim Einparken einen hellblauen Pkw, der in einer Parkbucht der Großen Straße (Höhe "Casselius") abgestellt war. Der Schaden entstand vorne links. Als die Frau die Polizei informieren wollte, fuhr der beschädigte Pkw plötzlich davon. Weitere Hinweise zum Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Der Geschädigte wird gebeten, sich zur Schadensregulierung bei der Polizeistation Scheeßel unter 04263 / 985160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell